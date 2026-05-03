ОАЭ вышли из организации арабских стран — экспортеров нефти

ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти со штаб-квартирой в Кувейте после того, как покинули ОПЕК и альянса ОПЕК+.

Источник: Аргументы и факты

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально прекратили участие в Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), штаб-квартира которой находится в Кувейте. Решение вступило в силу с 1 мая 2026 года и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+.

ОАЭ входили в состав организации с момента ее основания и оставались участником на протяжении почти шести десятилетий. Информация о выходе была передана в секретариат объединения через официальное уведомление министра энергетики страны Сухеля аль-Мазруи.

Решение Абу-Даби может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона. На фоне последних изменений в энергетической политике Эмираты все активнее демонстрируют стремление к более самостоятельному курсу на мировом нефтяном рынке.

Ранее старший научный сотрудник центра NatStrat Раджа Шарма заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК вряд ли ослабит индийско-российское энергетическое сотрудничество.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.
