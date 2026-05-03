ОАЭ вышли из организации арабских стран — экспортеров нефти

ОАЭ входили в состав организации с момента ее основания и оставались участником на протяжении почти шести десятилетий. Информация о выходе была передана в секретариат объединения через официальное уведомление министра энергетики страны Сухеля аль-Мазруи.
Решение Абу-Даби может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона. На фоне последних изменений в энергетической политике Эмираты все активнее демонстрируют стремление к более самостоятельному курсу на мировом нефтяном рынке.
Ранее старший научный сотрудник центра NatStrat Раджа Шарма заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК вряд ли ослабит индийско-российское энергетическое сотрудничество.