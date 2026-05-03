Спиридонов не исключил, что у «Спартака» снимут очки из-за допинга Заболотного

Чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на то, что форвард красно-белых Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу.
По его словам, он никогда не понимал, зачем команде нужен этот форвард.
«Присудят технические поражения, ну и что? Ничего страшного. Будем пятыми или шестыми в чемпионате. Разницы не вижу. В целом неприятная история, когда люди не проходят допинг‑тест», — цитирует фаната «Матч ТВ».
РУСАДА сняла временное ограничение с игрока. Решение по санкциям будет принято летом после окончания контракта форварда с красно-белыми.
Напомним, что Заболотный присоединился к «Спартаку» в 2025 году. Всего он провёл за команду 16 матчей и сделал одну голевую передачу.
