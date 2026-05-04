Создают полосу безопасности: в Минобороны сообщили об успехах ВС РФ в зоне СВО

За минувшую неделю российские войска выбили противника из 11 населённых пунктов в зоне СВО. Так, в Сумской области установлен контроль над Таратутино, Новодмитровкой, Корчаковкой и Миропольем, а на Харьковщине — над н. п. Бочково, Землянки и Покаляное. Кроме того, в ДНР ВС РФ освободили Ильичёвку, Ильиновку, Новодмитровку и Новоалександровку. Помимо этого, в ответ на теракты против российских гражданских объектов наши военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по украинским целям.
За последние семь дней российские вооружённые силы выбили ВСУ из десяти населённых пунктов.
В Сумской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над н. п. Таратутино, Новодмитровка, Корчаковка и Мирополье. Кроме того, «северяне» на Харьковском направлении взяли под контроль Бочково, Землянки и Покаляное. Как констатировали в Минобороны РФ, подразделения «Севера», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
«Войска ежесуточно продвигаются вперёд, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в заявлении МО РФ.
На территории Донецкой Народной Республики группировка войск «Запад» освободила Ильичёвку, а Южная группировка войск — Ильиновку и Новодмитровку в ДНР. В свою очередь, подразделения «Центра» освободили в ДНР Новоалександровку.
Также МО РФ обнародовало подробности освобождения н. п. Ильиновка. Как рассказал заместитель командира гаубичного дивизиона с позывным Артист, рельеф в районе этого села был трудным для артиллеристов.
«Там такая местность, такой рельеф, очень неудобный для нас. Одно дело, когда ты работаешь по полю, где ровно, а другое дело — вот эти заковырки, высоты… Тут надо чётко рассчитывать… Разведка выявляет точки противника, то есть мы каким-то образом их провоцируем, чтобы они начали движение: стрелять или двигаться, ротации какие-то производить, всё это дело фиксируется. Нам даётся чёткий квадрат, точная точка, наши БПЛА отслеживают этот момент и координируют работу наших орудий», — пояснил военный.
В ответ на теракты.
В период с 25 апреля по 1 мая ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по украинским целям. Атаки были проведены в ответ на террористические нападения Украины на российские гражданские объекты. Для ударов ВС РФ задействовали оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также боевые беспилотники.
«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РФ.
Огнемётная пара.
На прошедшей неделе МО РФ рассказало о фронтовой работе расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка».
В частности, ведомство опубликовало видео, на котором показано, как ТОС-1А «Солнцепёк» 35-й армии группировки войск «Восток» выжигает долговременные укрытия ВСУ в Запорожской области.
«Объёмно-детонирующие боеприпасы пробили земляные накаты, выжгли укрытия изнутри и вызвали разрушение траншей избыточным давлением. Контроль поражения непрерывно вёлся с воздуха. В результате огневого удара фортификационные сооружения противника полностью разрушены. Находившаяся в глубоких блиндажах живая сила ВСУ ликвидирована», — сказано в материале.
В свою очередь, экипаж ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Днепр» уничтожил личный состав ВСУ в укрытиях опорных пунктов на Ореховском направлении.
«Незаметно для противника ТОС-2 выехала на боевую позицию и отправила пакет 220-мм термобарических снарядов на расстояние до 20 км в сторону противника. Попав в цель, термобарический снаряд воспламенил взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожили всё живое на вражеских укреплённых позициях. После этого наши штурмовые группы беспрепятственно зашли на них и произвели зачистку», — рассказали в пресс-службе МО РФ.
Контроль и корректировка поражаемых целей проводились расчётами беспилотных летательных аппаратов.
«Безопасный путь для пехоты».
3 мая стало известно, что военные инженеры 92-го сапёрного полка группировки войск «Запад» разработали новый наземный робототехнический комплекс дистанционного разминирования.
На устройстве установлен специальный трал, который подрывает противопехотные мины. При этом вес комплекса специально рассчитан таким образом, чтобы не активировать противотанковые мины, которые не мешают прохождению пехоты.
Работа над комплексом разминирования.
Главная задача этого устройства — спасать жизни штурмовиков. Во время атаки на укрепрайоны ВСУ дорога каждая секунда — даже одна противопехотная мина может сорвать наступление. Новая разработка продвигается впереди штурмовых групп, создавая в автоматическом режиме безопасный коридор, поясняют в министерстве.
Разработка уже используется в зоне проведения специальной военной операции, добавили в МО РФ.
«Там, где тяжёлая техника не может проехать, этот робот остаётся лёгким, манёвренным и эффективно прокладывает безопасный путь для пехоты», — говорится в материале.
Комплекс дополнит линейку российских роботов-сапёров, которая уже включает в себя такие модели, как «Уран-6», безэкипажный комплекс «Сталкер», робототехнический комплекс разминирования «Скорпион» и сапёрную модификацию многоцелевого НРТК «Курьер».