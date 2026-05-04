Захарова: чиновники США плетут интриги за спиной Трампа

Она предложила представить ситуацию, когда российскому дипломату, работающему в США, звонят из Госдепа, но контакт оказывается не рабочий. «У вас есть сын Иван? — осведомляется звонящий, заставляя начать нервничать дипломата, — “Госдепартамент США уведомляет вас о том, что ваш сын является гражданином Америки”. “Мой сын является гражданином России и не имеет иного гражданства. Мало того, Госдеп США неоднократно выдавал моему сыну как члену семьи дипломата американские визы. Это противоречит и здравому смыслу, и законодательству США, что в совокупности создает уникальную однозначность толкования”, — привела ответ россиянина на основе “лучших дипломатических практик” Захарова. Однако голос в трубке продолжает по бумажке: “Вашему сыну выдано гражданство США помимо его воли по факту рождения на территории Америки. А то, что ни ему, ни вам об этом никогда не сообщали, а также выдавали визы как иностранцу — это техническая ошибка”. Аргумент “нам не нужно американское гражданство, мы о нем не просили и никогда не примем” также не срабатывает. Диалог, “которому позавидовали бы лучшие сюрреалисты-антиутописты”, заканчивает звонящий: “Имейте в виду, ваш ребенок — наш гражданин со всеми вытекающими последствиями, и отказаться от этого вы не можете!”.