При ударе дрона ВСУ в Брянской области ранен сотрудник предприятия

ВСУ атаковали территорию промышленного предприятия в Брянской области, ранен сотрудник.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинские войска целенаправленно ударили дроном по территории промышленного предприятия в посёлке Мирские Погарского района.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия», — написал он в Telegram-канале.
Мужчина доставлен в больницу.
Ранее два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Белгородской области.