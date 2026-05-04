При ударе дрона ВСУ в Брянской области ранен сотрудник предприятия

ВСУ атаковали территорию промышленного предприятия в Брянской области, ранен сотрудник.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские войска целенаправленно ударили дроном по территории промышленного предприятия в посёлке Мирские Погарского района.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия», — написал он в Telegram-канале.

Мужчина доставлен в больницу.

Ранее два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Белгородской области.