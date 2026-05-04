Трамп: США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив утром 4 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поможет вывести из Ормузского пролива заблокированные там иностранные суда. Операция начнётся утром 4 мая по времени Ближнего Востока.
По словам Трампа, ряд стран обратились к США с просьбой помочь судам, оказавшимся заблокированными в проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США готовы обеспечить безопасный проход кораблей и их экипажей.
«Они всего лишь нейтральные и невинные наблюдатели!.. Мы сказали этим странам, что мы безопасно выведем их суда», — написал он в Truth Social.
При этом глава Белого дома пообещал, что американские военные применят силу, если кто-то попытается помешать этому «гуманитарному процессу».
Ранее агентство Bloomberg писало, что движение судов в Ормузском проливе практически остановилось, пока президент США думает о предложении Ирана по урегулированию конфликта.