В Италии рассказали о характеристиках новой российской ракеты «Ковёр»

Вооружённые силы России применяют в боевых действиях на Украине новую малозаметную авиационную ракету С-71К «Ковёр».
Об этом сообщает итальянская газета Giornale.
Как следует из публикации, изначально данная ракета разрабатывалась для оснащения истребителей Су-57, однако может применяться и другими носителями, включая тяжёлые беспилотники С-70 «Охотник».
Обозреватели пояснили, что дальность полёта выполненного из композитных материалов изделия достигает 300 км, а наведение осуществляется с помощью инерциальной системы со спутниковыми сигналами.
По их словам, боеголовка ракеты создана на основе советской кассетной авиабомбы, а особая форма и убирающиеся крылья помогают эффективно обходить радары противника.
В издании добавили, что в настоящее время на базе существующей модели профильные специалисты разрабатывают более совершенную модификацию под индексом С-71М.
Ранее сообщалось, что удары российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наводят ужас на украинских военнослужащих в глубоком тылу.