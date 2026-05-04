Командир Рубцов в ходе боя лично уничтожил несколько солдат ВСУ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рядовой Леонид Рубцов, командовавший штурмовой группой в ходе выполнения боевой задачи по овладению опорным пунктом, лично уничтожил несколько военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что Рубцов со своей группой выполнял боевую задачу в ночное время суток. Используя средства радиоэлектронной борьбы, маскировки и защиты от БПЛА противника с тепловизионными камерами, штурмовики скрытно прошли открытый участок местности во фланг вражеских позиций.
«Оценив обстановку, Леонид дал команду на штурм опорного пункта. Используя элемент внезапности, российская штурмовая группа в кратчайшие сроки уничтожила противника на опорном пункте. В ходе боя рядовой Леонид Рубцов лично ликвидировал нескольких боевиков на позициях. Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Леонида Рубцова штурмовая группа овладела важным опорным пунктом противника», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны также рассказали о подвиге сержанта Михаила Беленко. Он выполнял задачу по организации устойчивой бесперебойной связи между мотострелковыми подразделениями. В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, из-за чего часть основной радиосети вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел, Беленко незамедлительно выдвинулся для устранения повреждений и в кратчайшие сроки восстановил устойчивую связь между подразделениями, что способствовало продвижению российских штурмовых групп.