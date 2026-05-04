Макрон прибыл в Армению на саммит без жены, вот как он это объяснил

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона не сопровождает его во время поездки в Армению, куда французский лидер прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества. Президент прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая. По трапу самолёта он сошёл один.