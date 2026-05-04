Макрон прибыл в Армению на саммит без жены, вот как он это объяснил

Макрон заявил, что не взял жену в Армению из-за других обстоятельств.

Источник: Комсомольская правда

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона не сопровождает его во время поездки в Армению, куда французский лидер прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества. Президент прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая. По трапу самолёта он сошёл один.

«Брижит осталась в Париже из-за других обстоятельств и приносит извинения. Она много думает об Армении и мысленно с вами», — так Макрон объяснил отсутствие с ним супруги в интервью news.am.

Напомним, 3−4 мая в столице Армении проходит восьмой по счету саммит Европейского политического сообщества, а сразу после него 4−5-го мая в Ереване проведут первый в истории саммит Армения-ЕС. 5-го числа премьер Армении будет принимать президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее президент США Дональд Трамп публично высмеял Эммануэля Макрона, указав на особенности взаимоотношений в семье французского лидера. Трамп напомнил, что его французского коллегу бьёт жена.

