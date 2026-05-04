В центре Москвы временно ограничат движение транспорта

В понедельник, 4 мая, на ряде центральных площадей, улиц и набережных Москвы введут ограничения для транспорта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом сообщает РИА Новости.

Дороги перекроют с 16:30 мск. Ограничения затронут Кремлёвскую, Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост, а также ряд прилегающих улиц и переулков.

В зонах временных перекрытий с понедельника и до 03:00 мск вторника, 5 мая, будет также запрещена парковка автомобилей.

25 апреля движение транспорта временно ограничивали на ряде улиц в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах столицы в связи с проведением Московского полумарафона.