Макрон объяснил, почему не взял жену Брижит в Ереван

Европейское политическое сообщество (ЕПС) — это межправительственная платформа для политических дискуссий, созданная в 2022 году по предложению Франции. Она объединяет 27 стран Евросоюза и ещё 20 европейских государств, среди которых Украина, Великобритания и Турция. Основные вопросы повестки — безопасность, энергетика и миграция. Встречи на высшем уровне проходят каждые два года.