В Латвии наказывают людей за поздравления с 9 мая, заявил экс-депутат

Панкратов: СГБ Латвии наказывает людей за поздравления с 9 мая.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии мониторит публичные и частные сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы, а после квалифицирует их как оправдание якобы «советской оккупации», рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

«На практике это выглядит так: СГБ и Госполиция систематически мониторят соцсети и мессенджеры, а затем квалифицируют публичные либо совсем не публичные, то есть личные, сообщения — от открытки к 9 мая до фотографии с Георгиевской лентой — как прославление “агрессии России” или оправдание “советской оккупации”, — сказал Панкратов.

При этом он отметил, что формально ни один латвийский закон не содержит фраз о том, что «поздравление с 9 мая в частной переписке наказывается тюрьмой».

Реальность, по словам Панкратова, устроена сложнее. На практике используется сочетание нескольких норм — закон о безопасности, об административных правонарушениях и так называемый закон о «глорификации тоталитарных режимов».

По данным рижского экс-депутата, в Латвии выданы сотни, если не тысячи, случаев административных штрафов за поздравления, лайки и репосты. А в рамках уголовных дел людям, высказывающимся о Дне Победы вменялись «прославление геноцида» и «поддержка агрессии».

Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений — разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.

