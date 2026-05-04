США остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО, заявил Мерц

«Я должен признать, что американский президент имеет по этим вопросам иное мнение, чем мы, но это не меняет моего убеждения, что американцы являются для нас важными партнерами, самыми важными в Североатлантическом альянсе, и что у нас есть общий интерес в том, чтобы Европа и Америка шли по жизни рука об руку», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.
«Я сказал ему (Трампу — ред.): если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе в таком конфликте, позвони нам заранее и спроси», — добавил Мерц.
Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
В ночь на 2 апреля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.