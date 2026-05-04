США остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО, заявил Мерц

БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на его разногласия с президентом США Дональдом Трампом по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО.

Источник: Reuters

«Я должен признать, что американский президент имеет по этим вопросам иное мнение, чем мы, но это не меняет моего убеждения, что американцы являются для нас важными партнерами, самыми важными в Североатлантическом альянсе, и что у нас есть общий интерес в том, чтобы Европа и Америка шли по жизни рука об руку», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

Вместе с тем канцлер подтвердил свою критику стратегии США в отношении Ирана.

«Я сказал ему (Трампу — ред.): если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе в таком конфликте, позвони нам заранее и спроси», — добавил Мерц.

Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

В ночь на 2 апреля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.

