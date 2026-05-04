Британия начнет переговоры по участию в кредите ЕС Украине в €90 млрд

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенное Королевство начнет переговоры по участию в выделении Украине европейского кредита на сумму €90 млрд ради выгоды собственной оборонной промышленности. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в преддверии его участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в столице Армении.
«На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Стармер заявит, что Великобритания хочет объединить усилия с ЕС, чтобы гарантировать Украине получение жизненно необходимого военного оборудования», — заявили на Даунинг-стрит, 10. Там добавили, что дополнительное финансирование для Киева «может открыть новые возможности для британских компаний», чтобы они могли удовлетворить срочные потребности Украины в вооружении, а также «дать британской оборонной промышленности доступ к крупным контрактам».
В канцелярии британского премьера также назвали подобные переговоры «значительным шагом» на пути к более тесному взаимодействию с ЕС.
Параллельно на Даунинг-стрит пообещали, что «позднее на этой неделе» будут объявлены новые санкции в отношении российских компаний с целью снизить военные возможности Москвы.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с ТАСС сообщил об усталости британцев от российских санкций, которые «бьют в первую очередь по кошелькам самих англичан».
Стармер станет всего вторым главой британского правительства, который посетит Армению. Первый и до настоящего момента последний раз это сделала Маргарет Тэтчер в 1990 году.