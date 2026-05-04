Британия начнет переговоры по участию в кредите ЕС Украине в €90 млрд

Финансирование Киева «может открыть новые возможности для британских компаний», заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенное Королевство начнет переговоры по участию в выделении Украине европейского кредита на сумму €90 млрд ради выгоды собственной оборонной промышленности. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в преддверии его участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в столице Армении.

«На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Стармер заявит, что Великобритания хочет объединить усилия с ЕС, чтобы гарантировать Украине получение жизненно необходимого военного оборудования», — заявили на Даунинг-стрит, 10. Там добавили, что дополнительное финансирование для Киева «может открыть новые возможности для британских компаний», чтобы они могли удовлетворить срочные потребности Украины в вооружении, а также «дать британской оборонной промышленности доступ к крупным контрактам».

В канцелярии британского премьера также назвали подобные переговоры «значительным шагом» на пути к более тесному взаимодействию с ЕС.

Параллельно на Даунинг-стрит пообещали, что «позднее на этой неделе» будут объявлены новые санкции в отношении российских компаний с целью снизить военные возможности Москвы.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с ТАСС сообщил об усталости британцев от российских санкций, которые «бьют в первую очередь по кошелькам самих англичан».

Стармер станет всего вторым главой британского правительства, который посетит Армению. Первый и до настоящего момента последний раз это сделала Маргарет Тэтчер в 1990 году.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше