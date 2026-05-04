На саммите Европейского политсообщества обсудят перекрытие Ормузского пролива

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке и вызванные ею негативные последствия от перекрытия Ормузского пролива для стран Запада станут одной из тем обсуждения на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в столице Армении.
Как заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, в Ереване он «обсудит с коллегами, как государства могут наилучшим образом внести вклад в долгосрочную безопасность в этом проливе, чтобы остановить рост расходов, обеспечить экономическую стабильность и не допустить, чтобы продолжающийся конфликт усиливал внутреннюю напряженность». На Даунинг-стрит отметили, что в основу этих дискуссий лягут обсуждения, которые велись в середине апреля в Париже на конференции по судоходству в Ормузском проливе. На ней было решено, что Соединенное Королевство и Франция возглавят многонациональную миссию по защите свободы навигации по этой важнейшей торговой артерии, но лишь после завершения конфликта. Стармер подчеркнул тогда исключительный «мирный и оборонный» характер миссии.
Другими темами для обсуждения на саммите ЕПС назван конфликт на Украине, в частности участие Великобритании в кредите ЕС Киеву в размере €90 млрд и отправка британских и французских миротворцев на Украину по завершении конфликта.
Проект Европейского политического сообщества был запущен в октябре 2022 года как платформа для привлечения государств — партнеров ЕС к долгосрочному противостоянию с Россией и Белоруссией. Он заменил провалившийся проект программы Восточного партнерства ЕС, через которую Евросоюз вплоть до 2020 года пытался втянуть в свою орбиту Армению и Белоруссию. На саммитах ЕПС, как правило, не принимается никаких официальных решений. Они служат для неформального обмена мнениями между главами государств и правительств.