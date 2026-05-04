На саммите Европейского политсообщества обсудят перекрытие Ормузского пролива

Как заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, в Ереване он «обсудит с коллегами, как государства могут наилучшим образом внести вклад в долгосрочную безопасность в этом проливе, чтобы остановить рост расходов, обеспечить экономическую стабильность и не допустить, чтобы продолжающийся конфликт усиливал внутреннюю напряженность». На Даунинг-стрит отметили, что в основу этих дискуссий лягут обсуждения, которые велись в середине апреля в Париже на конференции по судоходству в Ормузском проливе. На ней было решено, что Соединенное Королевство и Франция возглавят многонациональную миссию по защите свободы навигации по этой важнейшей торговой артерии, но лишь после завершения конфликта. Стармер подчеркнул тогда исключительный «мирный и оборонный» характер миссии.