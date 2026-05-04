Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия будет требовать вывода детей дипломатов из юрисдикции США

Захарова: РФ потребует подтверждать, что дети дипломатов вне юрисдикции США.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети российских дипломатов и консульских сотрудников не находятся под юрисдикцией США и обладают иммунитетом, предусмотренным международными соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия «буквально насильно» под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

«Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями», — сказала она в своей статье для газеты «Ведомости».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше