Захарова: Россия будет требовать вывода детей дипломатов из юрисдикции США

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети российских дипломатов и консульских сотрудников не находятся под юрисдикцией США и обладают иммунитетом, предусмотренным международными соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия «буквально насильно» под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.
«Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями», — сказала она в своей статье для газеты «Ведомости».