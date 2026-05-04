Захарова: Москва не признаёт навязанное гражданство США детям дипломатов РФ

Москва не признаёт навязываемое гражданство США детям дипломатов РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, американские чиновники используют эту практику для нового витка давления на российский персонал.

Источник: Life.ru

Госдеп начал распространять гражданство США на рождённых в Америке детей сотрудников российских консульств, указано в статье Захаровой, опубликованной в «Ведомостях». Это происходит несмотря на нормы международного права и двусторонние договорённости. Представитель МИД подчеркнула — дети дипломатов обладают иммунитетом и не подпадают под «право почвы».

«Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 года», — указала Захарова.

Российская сторона требует от Вашингтона подтверждать в каждом случае — что новорождённый не находится под юрисдикцией США. Москва настаивает на соблюдении Венских конвенций и Консульской конвенции 1964 года.

Ранее стало известно, что по программе президента США Дональда Трампа по продаже «золотых виз» за $1 млн смогли выдать лишь одну карту. Другие претенденты находятся на стадии оформления документов. Помимо стоимости «золотого билета», иностранцам предстоит оплатить пошлину в 15 тысяч долларов.

