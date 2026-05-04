Госдеп начал распространять гражданство США на рождённых в Америке детей сотрудников российских консульств, указано в статье Захаровой, опубликованной в «Ведомостях». Это происходит несмотря на нормы международного права и двусторонние договорённости. Представитель МИД подчеркнула — дети дипломатов обладают иммунитетом и не подпадают под «право почвы».