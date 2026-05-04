Госдеп начал распространять гражданство США на рождённых в Америке детей сотрудников российских консульств, указано в статье Захаровой, опубликованной в «Ведомостях». Это происходит несмотря на нормы международного права и двусторонние договорённости. Представитель МИД подчеркнула — дети дипломатов обладают иммунитетом и не подпадают под «право почвы».
«Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 года», — указала Захарова.
Российская сторона требует от Вашингтона подтверждать в каждом случае — что новорождённый не находится под юрисдикцией США. Москва настаивает на соблюдении Венских конвенций и Консульской конвенции 1964 года.
