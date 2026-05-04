Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц пожаловался на новые пошлины Трампа

Мерц назвал новые пошлины Трампа ударом по всей Европе.

БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе, но выразил надежду, что торговый конфликт скоро разрешится.

Трамп заявил ранее о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.

«Он (Трамп — ред.) хочет нанести удар по всей Европе», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

При этом канцлер ФРГ отметил, что не склонен драматизировать ситуацию с новыми пошлинами, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге.

«Я бы сказал, что он (Трамп — ред.) теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения», — сказал Мерц.

Он отметил, что ЕС до сих пор не подписал такое соглашение, постоянно выдвигая новые условия.

«Американцы уже готовы, а европейцы — нет, и поэтому я надеюсь, что мы как можно скорее придем к соглашению», — добавил Мерц.

Канцлер сообщил, что в этом году у него еще будет возможность обсудить этот вопрос лично с Трампом, в том числе в июне на встрече «большой семерки» во Франции и в июле на саммите НАТО в Турции.

Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше