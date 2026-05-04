Мерц пожаловался на новые пошлины Трампа

БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе, но выразил надежду, что торговый конфликт скоро разрешится.
«Он (Трамп — ред.) хочет нанести удар по всей Европе», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.
При этом канцлер ФРГ отметил, что не склонен драматизировать ситуацию с новыми пошлинами, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге.
«Я бы сказал, что он (Трамп — ред.) теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения», — сказал Мерц.
Он отметил, что ЕС до сих пор не подписал такое соглашение, постоянно выдвигая новые условия.
«Американцы уже готовы, а европейцы — нет, и поэтому я надеюсь, что мы как можно скорее придем к соглашению», — добавил Мерц.
Канцлер сообщил, что в этом году у него еще будет возможность обсудить этот вопрос лично с Трампом, в том числе в июне на встрече «большой семерки» во Франции и в июле на саммите НАТО в Турции.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.