ПВО за неделю сбила 2622 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2622 украинских БПЛА над территорией страны, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 30 апреля и 3 мая — 571 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 20 по 26 апреля ПВО России всего перехватила не менее 2745 украинских дронов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.