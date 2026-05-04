Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы, в которых средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

РИА Новости: средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 14 регионах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке — 208,5 тысячи рублей.

Более 150 тысяч рублей зарабатывали жители Москвы (198,4 тысячи рублей), Магаданской области (179,8 тысячи), Ямало-Ненецкого автономного округа (176,8 тысячи).

Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Выше 100 тысяч рублей получали работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Сильнее всего зарплаты в феврале увеличились в Хабаровском крае — на 23% в годовом выражении, до 109 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше