Захарова: действия чиновников США напоминают биполярное расстройство

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что американская сторона навязывает гражданство детям сотрудников дипмиссий, несмотря на отсутствие заинтересованности в этом со стороны семей и невозможность отказаться от статуса по действующим правилам. Захарова обратила внимание на противоречивость подхода США, указав, что на фоне жесткой миграционной политики власти одновременно проявляют повышенное внимание именно к этой категории людей.