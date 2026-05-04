Захарова: действия чиновников США напоминают биполярное расстройство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия американских властей в вопросе предоставления гражданства детям российских дипломатов, родившимся в США. По ее словам, подобная политика осложняет попытки Москвы и Вашингтона снизить напряженность в двусторонних отношениях.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что американская сторона навязывает гражданство детям сотрудников дипмиссий, несмотря на отсутствие заинтересованности в этом со стороны семей и невозможность отказаться от статуса по действующим правилам. Захарова обратила внимание на противоречивость подхода США, указав, что на фоне жесткой миграционной политики власти одновременно проявляют повышенное внимание именно к этой категории людей.
«Переменчивость в действиях Вашингтона на этом треке близка к биполярности и ставит под сомнение возможность договориться с властями США по этому крайне важному и чувствительному для нас вопросу», — говорится в статье Захаровой, опубликованной в «Ведомостях».
Представитель МИД также выразила сомнения в способности Вашингтона последовательно вести диалог по чувствительным вопросам. По ее мнению, резкие изменения в действиях американских чиновников создают дополнительные препятствия для достижения договоренностей между двумя странами.
