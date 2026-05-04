Захарова: Россия потребует от США подтверждать иммунитет детей дипломатов

Россия будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети российских консульских сотрудников обладают дипломатическим иммунитетом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом она написала в статье для газеты «Ведомости».
Власти США начали принудительно наделять гражданством новорождённых детей российских дипломатов под предлогом «права почвы».
Захарова пояснила, что Москва намерена контролировать этот вопрос индивидуально.
«Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорождённый не находится под юрисдикцией США», — сказала дипломат.
