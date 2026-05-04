Навроцкий и Трамп обсудили присутствие американских войск в Европе

«Сегодня вечером, в день национального праздника Третьего мая (День конституции 3 мая 1790 года в Польше — прим. ТАСС), президент Республики Польша Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Важной темой разговора стали вопросы, связанные с присутствием американских войск в Европе», — говорится в заявлении канцелярии польского лидера в X.