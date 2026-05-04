Навроцкий и Трамп обсудили присутствие американских войск в Европе

Президенты Польши и США подняли эту тему во время телефонного разговора.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону перспективы присутствия войск США в Европе.

«Сегодня вечером, в день национального праздника Третьего мая (День конституции 3 мая 1790 года в Польше — прим. ТАСС), президент Республики Польша Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Важной темой разговора стали вопросы, связанные с присутствием американских войск в Европе», — говорится в заявлении канцелярии польского лидера в X.

2 мая глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По словам помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.

В Германии дислоцировано около 38 тыс. американских военнослужащих. Это крупнейший контингент вооруженных сил США в Европе. В свою очередь в Польше США разместили 10 тыс. военных. В Варшаве неоднократно в последнее время изъявляли желание увеличить присутствие американских войск.

