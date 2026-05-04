Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Киева

Правительство Великобритании планирует вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Киеву крупного денежного займа.

Правительство Великобритании планирует вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Киеву крупного денежного займа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Информацию о намерениях Лондона подтвердили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В понедельник, 4 мая, глава правительства выступит на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, где заявит о желании сотрудничать с ЕС для поддержки Киева.

«Страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине», — говорится в материале агентства.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер заявил, что кредит ЕС Киеву продлевает ослабляющий Украину конфликт.

Газета Berliner Zeitung писала, что Евросоюз после выделения Киеву кредита на €90 млрд усилил на него давление.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше