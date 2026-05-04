Reuters: Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Киева

Правительство Великобритании планирует вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Киеву крупного денежного займа.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Информацию о намерениях Лондона подтвердили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В понедельник, 4 мая, глава правительства выступит на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, где заявит о желании сотрудничать с ЕС для поддержки Киева.
«Страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине», — говорится в материале агентства.
Ранее евродепутат Фернан Картайзер заявил, что кредит ЕС Киеву продлевает ослабляющий Украину конфликт.
Газета Berliner Zeitung писала, что Евросоюз после выделения Киеву кредита на €90 млрд усилил на него давление.