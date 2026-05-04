«Ядерный зонтик» Европы несет стратегическую угрозу России, заявил посол

БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Источник: Reuters

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

«Любые планы по укреплению европейского “ядерного зонтика” требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, какой будет реакция Москвы на участие Берлина в таких учениях.