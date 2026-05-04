МИД: НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области

Североатлантический альянс ускоренными темпами увеличивает свои военные и инфраструктурные возможности вблизи территории Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Булатов пояснил, что в январе 2025 года НАТО запустил операцию «Балтийский часовой» под предлогом обеспечения безопасности критической инфраструктуры.

По его словам, рост числа и масштаба военных учений западных стран сопровождается провокациями против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.

Альянс продолжает регулярное патрулирование воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

«Идёт форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса», — подчеркнул дипломат.

Ранее Булатов заявил, что страны НАТО в ходе своих военных учений активно отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области.

