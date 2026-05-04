Ежегодный Парад Победы 9 Мая в Москве в этот раз пройдет без участия военной техники. Дмитрий Песков обозначил причинами такого решения террористическую активность киевского режима. Представитель Кремля также подчеркнул, что текущий год не является юбилейным. Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина, что Киев пустился в «террористическую активность». На фоне существующей угрозы, отметил представитель Кремля, принимаются меры по минимизации опасности для жителей. На Параде в честь Дня Победы также не будет суворовцев и нахимовцев в строю шествия.