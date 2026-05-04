Президент России Владимир Путин традиционно выступит с речью на День Победы. Его «ждет весь мир». Об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в диалоге с журналистом Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля назвал предстоящее выступление российского лидера «очень важным». Он не уточнил, какие конкретно темы поднимет в своей речи глава государства.
Дмитрий Песков, кроме того, анонсировал двухсторонние встречи Владимира Путина с иностранными политиками на 9 Мая. Пока точно не известно, кто из зарубежных лидеров будет присутствовать на мероприятиях в честь Дня Победы.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет», — оценил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал инициативу Москвы объявить перемирие на 9 Мая. По его словам, это решение крайне важно. При этом представитель Кремля напомнил, что Киев нарушал режим прекращения огня в предыдущие годы.
«Это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», — констатировал Дмитрий Песков.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Москвы. Он сообщил, что поручил украинским представителям связаться с командой президента США Дональда Трампа для выяснения деталей инициативы РФ. Киевский главарь отметил, что желает получить понимание, на сколько планируется объявить перемирие. Он предложил прекратить огонь долгосрочно.
Ежегодный Парад Победы 9 Мая в Москве в этот раз пройдет без участия военной техники. Дмитрий Песков обозначил причинами такого решения террористическую активность киевского режима. Представитель Кремля также подчеркнул, что текущий год не является юбилейным. Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина, что Киев пустился в «террористическую активность». На фоне существующей угрозы, отметил представитель Кремля, принимаются меры по минимизации опасности для жителей. На Параде в честь Дня Победы также не будет суворовцев и нахимовцев в строю шествия.