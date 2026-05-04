Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: детям дипломатов РФ навязывают гражданство США для давления

Навязывание детям российских дипломатов американского гражданства нужно Госдепартаменту США для нового витка давления на дипперсонал, считает Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление американского гражданства детям российских дипломатов может использоваться Вашингтоном как дополнительный инструмент давления на сотрудников дипмиссий. Об этом говорится в статье Захаровой, опубликованной в «Ведомостях».

По ее мнению, подобная практика создает потенциальные риски для семей российских представителей за рубежом.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия США противоречат существующим международным нормам и двусторонним соглашениям, регулирующим статус дипломатического и консульского персонала. Захарова напомнила, что соответствующие договоренности предусматривают иммунитет сотрудников дипмиссий и членов их семей от юрисдикции страны пребывания.

Она также подчеркнула, что на протяжении десятилетий положения консульской конвенции между Россией и США трактовались таким образом, чтобы исключить принудительное распространение гражданства принимающего государства на детей дипломатов. В Москве считают, что изменение этой практики может осложнить отношения между двумя странами и создать новые поводы для конфликтов в дипломатической сфере.

Ранее Захарова раскритиковала действия американских властей в вопросе предоставления гражданства детям российских дипломатов, родившимся в США. По ее словам, подобная политика осложняет попытки Москвы и Вашингтона снизить напряженность в двусторонних отношениях.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше