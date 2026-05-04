Захарова: детям дипломатов РФ навязывают гражданство США для давления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление американского гражданства детям российских дипломатов может использоваться Вашингтоном как дополнительный инструмент давления на сотрудников дипмиссий. Об этом говорится в статье Захаровой, опубликованной в «Ведомостях».
По ее мнению, подобная практика создает потенциальные риски для семей российских представителей за рубежом.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия США противоречат существующим международным нормам и двусторонним соглашениям, регулирующим статус дипломатического и консульского персонала. Захарова напомнила, что соответствующие договоренности предусматривают иммунитет сотрудников дипмиссий и членов их семей от юрисдикции страны пребывания.
Она также подчеркнула, что на протяжении десятилетий положения консульской конвенции между Россией и США трактовались таким образом, чтобы исключить принудительное распространение гражданства принимающего государства на детей дипломатов. В Москве считают, что изменение этой практики может осложнить отношения между двумя странами и создать новые поводы для конфликтов в дипломатической сфере.
Ранее Захарова раскритиковала действия американских властей в вопросе предоставления гражданства детям российских дипломатов, родившимся в США. По ее словам, подобная политика осложняет попытки Москвы и Вашингтона снизить напряженность в двусторонних отношениях.