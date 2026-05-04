Фильм «Дьявол носит Prada 2» возглавил кинопрокат в СНГ за уикенд

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сиквел культового фильма «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй возглавил кинопрокат в странах СНГ без учета России и Белоруссии, заработав 132 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место поднялся «Коммерсант» с Александром Петровым: он заработал в прокате за уикэнд, в том числе в РФ, 98,8 миллиона рублей за уикенд.
На третьей строчке оказался фильм «Ангелы Ладоги» о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда. Фильм заработал 92,7 миллиона рублей.
Еще одна военная драма — «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым в главной роли — стала четвертой, заработав за уикенд 62,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает «Ждун 2» со сборами 58 миллионов рублей.