Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Дьявол носит Prada 2» возглавил кинопрокат в СНГ за уикенд

Фильм «Дьявол носит Prada 2» возглавил кинопрокат в СНГ в выходные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сиквел культового фильма «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй возглавил кинопрокат в странах СНГ без учета России и Белоруссии, заработав 132 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.

На второе место поднялся «Коммерсант» с Александром Петровым: он заработал в прокате за уикэнд, в том числе в РФ, 98,8 миллиона рублей за уикенд.

На третьей строчке оказался фильм «Ангелы Ладоги» о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда. Фильм заработал 92,7 миллиона рублей.

Еще одна военная драма — «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым в главной роли — стала четвертой, заработав за уикенд 62,2 миллиона рублей.

Пятерку лидеров замыкает «Ждун 2» со сборами 58 миллионов рублей.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше