«Единая Россия» выступает против бесконтрольной миграции

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Полный запрет трудовой миграции в РФ и высылка мигрантов могут привести к серьезным последствиям для экономики, однако сам процесс должен жестко регулироваться, а приезжие обязаны уважать российские традиции, культуру и нормы поведения. Такая позиция содержится в идеологическом предвыборном документе «Дюжина жестких вопросов к “Единой России”, имеющемся в распоряжении ТАСС.
О создании документа, в котором сформулированы ответы на возможные претензии к партии в преддверии думской кампании, ранее сообщал секретарь ее генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании регионального форума «Есть результат!» в Ханты-Мансийске. Один из пунктов сборника тезисов посвящен теме миграции.
«Единая Россия» категорически против бесконтрольной миграции. Она за то, чтобы ее жестко контролировать и регулировать", — говорится в материалах.
В документе отмечается, что в РФ есть категории переселенцев, которых страна заинтересована привлекать. Среди них — соотечественники, специалисты, ученые, строители и инженеры, которые говорят на русском языке, уважают российскую культуру и придерживаются принятых в стране норм. При этом авторы тезисов подчеркивают, что все приезжающие в Россию должны соблюдать российские законы и правила поведения. «При неуважении к нашим традициям и нормам — на выход из страны. При любом правонарушении — ответственность здесь и по законам России», — указано в документе.
В материалах также говорится, что резкая остановка трудовой миграции и массовая высылка мигрантов могут ударить по экономике. По оценке авторов, в таком случае «экономика рухнет в течение короткого времени», инфляция может вырасти в разы, а некоторые отрасли, в частности строительство, могут остановиться и потянуть за собой смежные сферы. «Тогда шестидневная рабочая неделя, сокращение отпусков и обязательное распределение выпускников по всем профессиям станут неизбежными», — говорится в тезисах.
Решение проблемы миграции в экономике единороссам рекомендуется предлагать за счет внедрения высоких технологий и параллельного решения демографических задач.