МИД: Вблизи Калининградской области идет наращивание боевых возможностей НАТО

«Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах», — рассказал собеседник агентства.
По словам дипломата, под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе прошлого года была запущена операция НАТО «Балтийский часовой».
Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, заявил Булатов, добавив, что возрастают плотность и масштаб учений.
Активизация военной деятельности НАТО сопровождается провокациями со стороны стран-членов альянса против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, сообщил представитель МИД РФ.
Ранее Булатов рассказал, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Кроме того, с начала российской спецоперации на Украине НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установить контроль над логистическими маршрутами в Балтийском регионе.