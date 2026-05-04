МИД: Вблизи Калининградской области идет наращивание боевых возможностей НАТО

НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов в интервью РИА Новости.

«Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах», — рассказал собеседник агентства.

По словам дипломата, под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе прошлого года была запущена операция НАТО «Балтийский часовой».

Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, заявил Булатов, добавив, что возрастают плотность и масштаб учений.

Активизация военной деятельности НАТО сопровождается провокациями со стороны стран-членов альянса против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, сообщил представитель МИД РФ.

Ранее Булатов рассказал, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Кроме того, с начала российской спецоперации на Украине НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установить контроль над логистическими маршрутами в Балтийском регионе.

