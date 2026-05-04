Индонезиец призвал мигрантов учить русский язык перед переездом

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 4 мая — РИА Новости. Индонезийский предприниматель и выпускник Высшей школы экономики в Москве Ихсаннудин рассказал РИА Новости, что посоветовал бы иностранцам изучать русский язык еще до переезда в Российскую Федерацию, подчеркнув, что это значительно облегчает учебу, работу и адаптацию в государстве.

«Изучение русского языка дает огромное преимущество. Я бы особенно рекомендовал сначала приезжать в Россию как студентам: это дает время выучить язык, понять окружающую среду, выстроить связи и получить местный опыт», — сказал агентству бизнесмен.

По словам Ихсаннудина, именно знание языка стало одним из ключевых факторов его дальнейшего успеха.

«Когда я начал работать, русский язык стал одним из моих главных преимуществ. Он позволил напрямую взаимодействовать с поставщиками и партнерами, упростил профессиональное сотрудничество и помог выстроить крепкие местные связи», — отметил собеседник агентства.

По мнению Ихсаннудина, его опыт жизни в РФ оказался значительно лучше распространенных предрассудков.

«Реальность России намного лучше, чем предполагают многие стереотипы. Я увидел Россию как безопасную, комфортную и гостеприимную страну как для жизни, так и для туристов», — подчеркнул индонезиец.

Ихсаннудин родом из индонезийского Палембанга. В 2021 году он переехал в Российскую Федерацию для продолжения образования, а перед поступлением прошел интенсивный годовой курс русского языка. Сейчас он — генеральный директор и основатель компании-туроператора, специализирующегося на поездках из Индонезии в РФ. Через свою работу предприниматель развивает туризм, культурный обмен и новые возможности для сотрудничества между двумя государствами.