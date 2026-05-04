Индонезиец призвал мигрантов учить русский язык перед переездом

Ихсаннудин родом из индонезийского Палембанга. В 2021 году он переехал в Российскую Федерацию для продолжения образования, а перед поступлением прошел интенсивный годовой курс русского языка. Сейчас он — генеральный директор и основатель компании-туроператора, специализирующегося на поездках из Индонезии в РФ. Через свою работу предприниматель развивает туризм, культурный обмен и новые возможности для сотрудничества между двумя государствами.