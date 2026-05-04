Трамп опять призвал президента Израиля Герцога помиловать Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху, в отношении которого продолжаются судебные разбирательства.
«Трамп вновь призвал президента Герцога помиловать Биньямина Нетаньяху», — сказано в сюжете гостелерадиокомпании Израиля Kan. Накануне Трамп дал интервью этой компании и в числе прочего коснулся вопроса о помиловании Нетаньяху.
Американский лидер мотивировал свою просьбу тем, что Нетаньяху, которого он охарактеризовал как «премьер-министра военного времени», должен иметь возможность «сосредоточиться на войне», не отвлекаясь на «глупости».
«Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби», — резюмировал Трамп.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подозреваемый в коррупционных преступлениях, подал прошение о помиловании на имя президента страны Ицхака Герцога.
Напомним, Нетаньяху обвиняется сразу по трем уголовным делам. Они связаны с коррупцией и мошенничеством. Сам процесс длится аж с 2020 года. При этом премьер-министр Израиля продолжает отрицать свою вину.
При этом президент Израиля планирует добиться признания вины Нетаньяху прежде, чем рассматривать возможность его помилования.