В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поставляющие газ в Европу, были повреждены в результате взрывов. Германия, Дания и Швеция не исключили версию целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, отметив невозможность спрогнозировать сроки ремонта. В России было возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Москва неоднократно безуспешно запрашивала данные о ходе расследования.