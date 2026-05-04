Россиян в мае ждёт ещё одна короткая рабочая неделя

В первой половине мая жителей России ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы, сообщил доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилёв.
Его слова приводит РИА Новости.
В 2026 году праздничная дата 9 мая выпадает на субботу, нерабочий праздничный день будет перенесён на ближайший рабочий день, то есть на понедельник.
Эксперт пояснил, что дополнительные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе. По его словам, заработная плата таких специалистов остаётся неизменной.
Ранее Министерство труда представило проект производственного календаря на 2027 год.