Times: более тесные связи с ЕС обойдутся Британии ежегодно в €1,15 млрд

По информации издания, королевству придется выплачивать эту сумму для получения доступа к общему рынку европейского сообщества.

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Евросоюз потребовал от Великобритании выплачивать ежегодный взнос в размере €1,15 млрд для доступа к общему рынку ЕС. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, Брюссель хочет, чтобы британский премьер-министр Кир Стармер дал принципиальное согласие на взносы в бюджет блока на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая в Ереване. Как сообщили в канцелярии Стармера, более тесное взаимодействие с ЕС станет одной из тем этой встречи.

«Если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, она будет обязана заплатить. Это не столь необычно», — приводятся в статье слова неназванного европейского дипломата.

Издание указывает на то, что не входящая в ЕС Швейцария в 2025 году согласилась выплачивать в Фонд сплочения ЕС €375 млн в год для доступа к общему рынку европейского сообщества. Размер взноса рассчитывался исходя из объема ВВП конфедерации. Учитывая то, что ВВП Соединенного Королевства примерно в четыре раза больше, Лондон могут обязать платить в районе €1,15 млрд, сообщили источники газеты в Брюсселе. The Times пишет, что это были бы первые выплаты Лондона с момента Brexit.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Стармер заявил, что Великобритания более не страна эпохи Brexit, выступив за более тесную интеграцию с ЕС. Британская оппозиция обвинила правительство правящей Лейбористской партии в намерении «отыграть Brexit назад», назвав эти предложения «великим предательством» воли народа, высказанной почти 10 лет назад.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов, а также возможность посещения ЕС британскими гражданами и наоборот без визы на срок до 90 дней.

