Из комиков в мультимиллионеры: В МИД РФ раскрыли источник богатств окружения Зеленского

Дело Миндича — это масштабный коррупционный скандал вокруг операции НАБУ «Мидас». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич руководил преступной организацией, вымогавшей «откаты» с контрактов «Энергоатома». Он покинул Украину до обысков и с конца 2025 года находится в Израиле, куда направлен запрос об экстрадиции. Главный резонанс вызвали «плёнки Миндича» — аудиозаписи разговоров о назначениях в правительстве, оборонных заказах и строительстве особняков для окружения президента.