В Германии увидели в решении Трампа сигнал для Путина

Политолог Масала: Трамп послал сигнал Путину, изменив решение о размещении войск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал сигнал российскому лидеру Владимиру Путину, пересмотрев решение о размещении батальона с дальнобойным оружием в Германии, такое мнение высказал немецкий политолог Карло Масала в беседе с газетой Financial Times.

«Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей», — сказал он.

Вчера издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в этой стране.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на пять тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.

В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

