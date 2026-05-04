WSJ: ВМС США пока не будут сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция Project Freedom («Проект свобода») по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в этой акватории из-за военного конфликта, на этом этапе не предполагает сопровождения судов кораблями ВМС США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
По ее сведениям, Project Freedom будет представлять собой процесс, посредством которого страны, страховые компании и организации, занимающиеся перевозкой грузов, смогут координировать проход судов. Операция, указывает издание, «на данный момент не предполагает задействование кораблей ВМС США для сопровождения судов через пролив».
Ранее Трамп заявил о том, что США приступят к операции утром 4 мая по ближневосточному времени. По словам американского лидера, она будет сфокусирована на безопасном выводе судов из Ормузского пролива. Американский президент также заявил, что «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству, то, к сожалению, на это вмешательство придется отвечать применением силы».