МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций, однако 5−8 мая в нем пройдет вернисаж, доступ к которому будет осуществляться по приглашениям, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на документ, который в понедельник будет направлен в правительственный Дворец Киджи.
Ранее Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона. Международное жюри Венецианской биеннале искусства в пятницу объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре.
«Адвокат (фонда Биеннале Дебора — ред.) Росси уточняет, что Вернисаж, который пройдет с 5 по 8 мая 2026 года, является частным мероприятием по приглашениям, не открытым для публики… Российская Федерация в силу действующих санкций не сможет получить разрешения на открытие павильона для публики, следовательно, доступ к нему будет невозможен в период открытия выставки для публики», — говорится в протоколе заседания.
Как передает агентство Adnkronos со ссылкой на приглашение в его распоряжении, 6 мая в 17.00 (18.00 мск) павильон РФ откроется для проведения мероприятия, которое будет посвящено «исключительно перформансам артистов». По данным агентства, дерево для инсталляции в рамках мультикультурного проекта «Дерево укоренено в небе» уже доставлено в российский павильон.
Согласно публикации агентства, на мероприятии выступят около пятидесяти деятелей искусства из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики.
Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко сообщил, что хотел пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать «другую точку зрения».
Ранее жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий «Золотой лев» и «Серебряный лев» среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах.
Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.