В Госдуме рассказали, когда можно не платить взносы на капитальный ремонт

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, либо если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
«Взносы на капитальный ремонт не нужно платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем», — сказал агентству Свищев.
Парламентарий отметил, что взносы на капремонт можно также не платить, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта. По его словам, это редкое исключение, которое встречается для некоторых домов, например, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников.