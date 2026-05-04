В Госдуме рассказали, когда можно не платить взносы на капитальный ремонт

РИА новости: взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, либо если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Взносы на капитальный ремонт не нужно платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем», — сказал агентству Свищев.

Парламентарий отметил, что взносы на капремонт можно также не платить, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта. По его словам, это редкое исключение, которое встречается для некоторых домов, например, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников.

