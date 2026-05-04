НАТО наращивает войска у границ России

В интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о форсированном наращивании боевых возможностей НАТО в районе Калининградской области. По его словам, это происходит под предлогом обеспечения безопасности в Балтийском море.

Артем Булатов отметил, что Североатлантический альянс активно развивает свои военные и инфраструктурные возможности в непосредственной близости от российских границ. Он упомянул о начале операции НАТО «Балтийский часовой», которая стартует в январе 2025 года, и направлена на усиление контроля над критически важной инфраструктурой в регионе.

Дипломат подчеркнул, что в последние месяцы наблюдается увеличение плотности и масштаба военных учений НАТО, что сопровождается провокациями со стороны стран-членов альянса. По его словам, такие действия направлены против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, что вызывает серьезную озабоченность у российских властей.

Булатов также сообщил о продолжающемся патрулировании воздушного пространства над Балтикой, что, по его мнению, свидетельствует о росте напряженности в регионе. В МИД России расценили расширение НАТО к границам страны как проявление ползущей агрессии и призвали международное сообщество обратить внимание на эти действия.

