Эксперт назвал Лондон центром русофобии

Торрембини: вся русофобия в мире идет в основном из Лондона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Все русофобские настроения, что распространяются сегодня в мире, идут главным образом из Лондона, такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

«По большому счету, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, еще из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались. Англичане вообще — большие мастера по части провокационной пропаганды, о чем писал еще Джордж Оруэлл, когда Би-Би-Си привлекла его к этой деятельности в годы Второй мировой войны», — сказал он.

Торрембини напомнил и о временах так называемой «Большой игры» — геополитического соперничества России и Англии за господство в Центральной Азии, которое продлилось почти весь XIX век.

«Еще со времен “Большой игры” Британия пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить ее роль в мире, разделить ее на части», — отметил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России.