Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании страны на запретах: о целесообразности инициатив

Российский лидер Владимир Путин на Совете законодателей призвал «не зацикливаться на запретах». Он пояснил, что введение множественных ограничений тормозит развитие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил значение призыва Владимира Путина. Он дал свой комментарий ИС «Вести».
Представитель Кремля назвал формулировку российского лидера исчерпывающей. Он признал, что не все инициативы государственных органов понимаются гражданами. Пресс-секретарь президента объяснил причину.
«Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», — подытожил Дмитрий Песков.
Владимир Путин в ходе речи на Совете законодателей также подчеркнул, что Россия сталкивается с серьезными вызовами и должна проходить их достойно. Президент РФ призвал к системной и творческой организации законодательного процесса. По мнению главы государства, эта деятельность должна быть нацелена не только на адаптацию к текущим вызовам. При этом он признал, что имеющиеся риски беспрецедентны.
Российский лидер, кроме того, напомнил о поворотных исторических событиях, радикально изменивших страну. Ими он указал революцию и гражданскую войну. По словам Владимира Путина, эти трагичные события кардинально изменили судьбу страны и миллионов ее граждан. Президент РФ обратился к словам реформатора Петра Столыпина. Тот говорил, что наше Отечество «должно превратиться в государство правовое». Однако 1917 год и гражданская война изменили путь державы. Владимир Путин отметил, что существуют разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности исторического перелома отдельные депутаты и политики того времени.
Глава государства традиционно выступит с «очень важной» речью на День Победы. Его «ждет весь мир», констатировал Дмитрий Песков. Представитель Кремля не уточнил, какие конкретно темы поднимет в своей речи Владимир Путин. Он сообщил, что президент также проведет несколько двусторонних встреч. Дмитрий Песков уведомил о плотном графике Владимира Путина на 9 мая.