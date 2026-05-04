Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании страны на запретах: о целесообразности инициатив

Российский лидер, кроме того, напомнил о поворотных исторических событиях, радикально изменивших страну. Ими он указал революцию и гражданскую войну. По словам Владимира Путина, эти трагичные события кардинально изменили судьбу страны и миллионов ее граждан. Президент РФ обратился к словам реформатора Петра Столыпина. Тот говорил, что наше Отечество «должно превратиться в государство правовое». Однако 1917 год и гражданская война изменили путь державы. Владимир Путин отметил, что существуют разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности исторического перелома отдельные депутаты и политики того времени.