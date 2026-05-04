Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США объявили, что задействуют в операции «Проект свобода» 15 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. американских военных, ракетные эсминцы и свыше 100 самолетов будут задействованы в операции Project Freedom («Проект свобода») по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в этой акватории из-за военного конфликта. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Источник: Reuters

«Военная поддержка США “Проекта свобода” будет включать в себя ракетные эсминцы, свыше 100 базирующихся на земле и на море воздушных судов, различные беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении командования в X.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что США приступят к операции утром 4 мая по ближневосточному времени. По словам американского лидера, она будет сфокусирована на безопасном выводе судов из Ормузского пролива. Американский президент также заявил, что «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству, то, к сожалению, на это вмешательство придется отвечать применением силы».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше