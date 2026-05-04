Владимир Зеленский не только мог быть осведомлён о подготовке взрывов на газопроводах «Северный поток», но и, возможно, принимал участие в согласовании диверсии. Об этом пишет Боян Панчевски, сотрудник американского издания The Wall Street Journal (WSJ).
Панчевски опубликовал книгу о диверсии на «Северных потоках», она называется «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу». С вышедшей в Германии книгой ознакомился журналист издания «Коммерсант».
В числе прочего Панчевски упоминает, что занимавший в то время пост главкома ВСУ Валерий Залужный координировал действия с политическим руководством Украины, в том числе и с Зеленским.
«Из расследования Бояна Панчевски следует, что тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный заранее согласовал с ним эту операцию», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что сотрудники разведки США, скорее всего, изначально не возражали против плана подрыва трубопровода «Северный поток», однако позже предостерегли украинцев от теракта.
Также сообщалось, что американский журналист Херш раскрыл организатора взрывов на «Северных потоках».