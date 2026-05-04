Павильон России на биеннале в Венеции закроют для публики из-за санкций

Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций, однако проведёт частный вернисаж по приглашениям.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Адвокат фонда биеннале Дебора Росси пояснила, что из-за действующих ограничений Россия не сможет получить разрешение на допуск посетителей.

По информации агентства Adnkronos, в здании всё же пройдёт закрытое мероприятие с участием полусотни деятелей искусства из нескольких стран.

«Вернисаж, который пройдёт с 5 по 8 мая 2026 года, является частным мероприятием по приглашениям, не открытым для публики», — говорится в протоколе заседания.

Ранее Еврокомиссия приостановила финансирование мероприятия на €2 млн из-за участия российской стороны, а международное жюри выставки объявило об отставке.