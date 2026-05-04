США задействуют эсминцы и 15 тысяч военных в Ормузском проливе

Американские вооружённые силы привлекут эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для участия в операции «Свобода» в Ормузском проливе.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Президент США Дональд Трамп анонсировал начало миссии по безопасному выводу застрявших в акватории судов.

В военном ведомстве пояснили, что для обеспечения поставленных задач будут использоваться более сотни авиационных средств наземного и морского базирования.

По их словам, в масштабной операции также примут активное участие многодоменные беспилотные платформы.

«Военная поддержка США проекта “Свобода” будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием», — говорится в заявлении CENTCOM.

Ранее агентство Bloomberg писало, что движение судов в Ормузском проливе практически остановилось, пока президент США думает о предложении Ирана по урегулированию конфликта.

