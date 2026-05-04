Мерц считает, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что анонсированное президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на автомобили из ЕС является ударом по всей Европе.
Мерц отметил, что не рассматривает новые импортные пошлины США как меру, направленную конкретно против Германии. «Он хочет ударить по всей Европе», — заявил канцлер ФРГ в эфире телеканала ARD. При этом он добавил, что американский президент «справедливо немного разочарован» тем, что ЕС так и не довел до конца торговое соглашение с США, согласованное в августе 2025 года. В Европейском парламенте до сих пор сохраняется сопротивление этому документу.
Как пояснил глава правительства Германии, Трамп теряет терпение из-за того, что европейская сторона постоянно формулирует все новые условия. «Американцы все подготовили, а европейцы — нет», — утверждал канцлер. «Поэтому я желаю, чтобы мы как можно быстрее пришли здесь к соглашению», — резюмировал Мерц.
1 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты начиная со следующей недели повысят ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики до 25%.