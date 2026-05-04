Мерц считает, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе

Мерц отметил, что не рассматривает новые импортные пошлины США как меру, направленную конкретно против Германии. «Он хочет ударить по всей Европе», — заявил канцлер ФРГ в эфире телеканала ARD. При этом он добавил, что американский президент «справедливо немного разочарован» тем, что ЕС так и не довел до конца торговое соглашение с США, согласованное в августе 2025 года. В Европейском парламенте до сих пор сохраняется сопротивление этому документу.