ТАСС: под Сумы перебросили 10 элитных расчетов БПЛА из состава «Азова»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область в качестве усиления элитных операторов БПЛА из состава «Азова» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) из-за бедственного положения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Сложилась критическая ситуация под Сумами, в срочном порядке 10 расчетов БПЛА из состава “Азова” переброшены на данный участок фронта для усиления общевойсковых подразделений ВСУ», — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские элитные операторы дронов брошены на приграничные позиции рядом с линией боевого соприкосновения в Сумской области, которые находятся под огневым контролем ВС РФ.