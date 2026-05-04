ТАСС: под Сумы перебросили 10 элитных расчетов БПЛА из состава «Азова»

В российских силовых структурах сообщили, что операторов дронов ВСУ направили на позиции, находящиеся под контролем ВС РФ.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область в качестве усиления элитных операторов БПЛА из состава «Азова» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) из-за бедственного положения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сложилась критическая ситуация под Сумами, в срочном порядке 10 расчетов БПЛА из состава “Азова” переброшены на данный участок фронта для усиления общевойсковых подразделений ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские элитные операторы дронов брошены на приграничные позиции рядом с линией боевого соприкосновения в Сумской области, которые находятся под огневым контролем ВС РФ.

